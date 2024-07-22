عرض عجائب العلوم ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

نظم اليوم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي العرض المسرحي التعليمي "عرض عجائب العلوم"، وهو عرض مسرحي تعليمي يشرح العلوم بأسلوب مبسط مما يجعل تعليم العلوم مشوقًا للكبار والصغار، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

يهدف العرض إلى تبسيط المفاهيم العلمية وجعلها أكثر جاذبية وسهولة من خلال استخدام عناصر المسرح التفاعلي. يقدم العرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية التحفيزية التي تتيح للجمهور فرصة المشاركة في تجارب علمية مثيرة تتناول موضوعات مختلفة في الفيزياء، والأحياء، والكيمياء.

تساهم هذه الأنشطة في تحفيز الفضول العلمي لدى الجمهور، مما يشجع على استكشاف العلوم بشكل أعمق وفهم الظواهر العلمية التي تحدث في حياتهم اليومية. كما تساعد على توسيع مدارك المشاركين وتطوير مهاراتهم العلمية.