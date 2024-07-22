مؤمن سليمان: أحلم بالعودة لتدريب الزمالك

أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، أن فريقه متفوق بسبب نتاج عمل استمر لمدة 20 عامًا.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "فترة التفوق الأخيرة بالعراق نتاج 20 سنة من العمل، توليت تدريب نجوم المستقبل والإنتاج الحربي دون أي خسارة وانتقلت لقيادة الزمالك من الأسيوطي مباشرة".

وأضاف: "الدوري العراقي تنافسي أكثر من الدوري المصري، الفارق بين اللاعب المصري والعراقي ليس كبيرًا ولكن جودة المحترفين في مصر أفضل".

أما عن فترته مع الزمالك فأجاب: "توليت قيادة الزمالك مع نهاية موسم وكنت أرى أن الأمر بشكل مؤقت والفريق كان قريبا من الخروج بدوري الأبطال، لكن بأول مباراة حققنا انتصارا كبيرا على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي كأس مصر".

وواصل: "لعبت نهائي كأس مصر أمام الأهلي ونحن الفريق الأقل حظا لحصد اللقب وتقدمنا بهدفين في أقل من نصف ساعة".

وأنهى: "بالتأكيد أحلم بالعودة لقيادة الزمالك من جديد".