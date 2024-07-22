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صحة غزة: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 39 ألفا

غزة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 2:55 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفا وستة شهداء، إلى جانب 89 ألفا و818 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها  للمستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ290 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


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