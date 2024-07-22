 توقف جزئي في حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا جزئيا - بوابة الشروق
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توقف جزئي في حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا جزئيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 8:44 ص

توقفت حركة قطارات الطلقة (شينكانسن) بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئيا اليوم الاثنين بسبب حادث شمل مركبتي صيانة، في وسط اليابان، حسبما قالت الشركة المشغلة للخدمة، مما أثر على الكثير من الركاب.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن شركة شرق اليابان للسكك الحديدية القول إن حركة القطارات على خط "توكايدو شينكانسن" يمكن أن تتوقف طوال اليوم حيث من المتوقع استمرار أعمال الإصلاح حتى المساء.

كما توقفت حركة القطارات بين ناجويا وهاماماتسو، في حين تم استئناف بعض الرحلات بين طوكيو وهاماماتسو.

وقد وقع الحادث نحو الساعة الثالثة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بين محطتي تويواشي وميكاوا-انجو في مقاطعة آيتشي، مما أسفر عن إصابة عامل صيانة.


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