اعتقال 9750 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9750 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.



وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك يوم الأحد، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وتواصل السلطات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى تل أبيب في استهداف المواطنين في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى والدمار.

وقد أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على قطاع غزة إلى 38983 بالإضافة إلى إصابة 89727.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.