شولتس يرفض الانتقادات الموجهة للمخصصات المالية للجيش الألماني

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه للانتقادات الموجهة إلى المخصصات المالية للجيش الألماني للسنوات القادمة.

وخلال زيارته للواء المشاة الجبلي في منطقة رايترلابه الواقعة في جبال الألب البافارية بالقرب من مدينة باد رايشنهال أقصى جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الاثنين: "في عام 2017، خصصنا مبلغ 37 مليار يورو لنفقات الدفاع. الآن وصل هذا المبلغ في ميزانية الجيش، مع استخدام الصندوق الخاص، إلى 75 مليار يورو. هذا تقريبًا الضعف."

يذكر أن لواء المشاة الجبلي يعد من بين أكثر الوحدات تخصصًا وأفضلها تدريبًا داخل الجيش الألماني كما أنه يشارك منذ عقود في المهمات الخارجية للجيش.

وبعد توصل قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تسوية بشأن موازنة 2025، ثارت انتقادات بشأن الزيادة الطفيفة في مخصصات الدفاع - من بينها انتقادات من رابطة الجيش الألماني.

ومع ذلك، أكد شولتس أن ميزانية الدفاع ستستمر في الزيادة في السنوات القادمة، وقال: "في عام 2028، ستبلغ ميزانية الجيش الألماني وحدها 80 مليار يورو، لأننا لن نتمكن بعد ذلك من الاعتماد على الصندوق الخاص. من خلال هذه النظرة المستقبلية الطويلة الأجل، يمكن للجيش أن ينظم نفسه بشكل مختلف تمامًا عما كان في الماضي."

وقال شولتس إنه من الممكن الآن إعداد طلبيات وتخطيطات للعقد المقبل وحتى العقد الذي يليه. "هذا هو الفارق النوعي الكبير، لأننا الآن نستطيع أن نضمن عدم الاضطرار إلى الشراء على المدى القصير، بل يمكن الدخول في اتفاقيات طويلة الأجل." وأكد أن هذا مهم سواء للذين يقومون بتجهيز الجيش أو للقوات نفسها.

وفي منطقة رايترلابه التي يبلغ ارتفاعها حوالي 1700 متر، وهي منطقة التدريب الوحيدة في الجبال العالية للقوات المسلحة الألمانية، اطلع شولتس على كيفية استعداد الجنود للعمليات والمعارك المحتملة في الجبال.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022 ، وافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في شهر مايو من ذلك العام مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)لتحديث الجيش الألماني