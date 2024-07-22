استقبال رسمي لبعثة منتخب الطائرة في باريس

استقبل وفد من السفارة المصرية في باريس منتخب الكرة الطائرة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان في استقبال المنتخب الدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية في باريس ومحمد أمين مسؤول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة بالإضافة إلى دكتور أسامة صادق كدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية.

ووصلت بعثة المنتخب المصري للكرة الطائرة إلى مدينة باريس الفرنسية مساء أمس قادمة من بولندا حيث خاض الفريق معسكر.

ومن المقرر أن يطير المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد إلي فرنسا صباح الخميس المقبل لرئاسة البعثة بباريس.

كما سيسافر الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد بصحبة المهندس ياسر قمر للحاق ببعثة منتخبنا الوطني بفرنسا.

وتضم قائمة المنتخب المصري للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبًا بواقع 12 لاعبًا أساسيًا ولاعب واحد احتياطي وهم: “حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي“.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بجوار كلًا من: “البرازيل، إيطاليا، وبولندا“.

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات كالتالي:-

- يوم 27 يوليو، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره بولندا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 30 يوليو، يواجه المنتخب المصري نظيره إيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت باريس.

- يوم 2 أغسطس، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت باريس.