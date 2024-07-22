 مديرة الخدمة السرية: محاولة اغتيال ترامب أكبر فشل للجهاز منذ عقود - بوابة الشروق
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مديرة الخدمة السرية: محاولة اغتيال ترامب أكبر فشل للجهاز منذ عقود

وكالات
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 7:43 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 7:43 م

 

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