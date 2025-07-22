السعودية تدعو المجتمع الدولي سرعة اتخاذ خطوات عملية أمام التعنت الإسرائيلي

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ الخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي، الذي يتعمد إطالة الأزمة وتقويض جهود السلام الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مجلس الوزراء رحّب بالبيان الصادر عن عدد من الشركاء الدوليين المشتمل على المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفع جميع القيود عن المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل آمن لسكان القطاع.

وجدد دعوة "المملكة للمجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة الأزمة، وتقويض جهود السلام الإقليمية والدولية".

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه أن مجلس الوزراء تابع الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته؛ معززة بذلك دعمها المتواصل للدول العربية والإسلامية، ودورها الرائد في مساندة ومساعدة المحتاجين والمتضررين في دول العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشدد مجلس الوزراء، على مضامين البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة؛ بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، والمساعي المشتركة لدعم الحكومة السورية في سبيل إعادة بناء بلادها وضمان أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من الرئيس السوري أحمد الشرع، وما جرى خلاله من التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والمساندة لسوريا وشعبها الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على أراضيها والتدخل في شؤونها الداخلية".

وعبر مجلس الوزراء السعودي، من جهة ثانية، عن الترحيب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو، متطلعًا إلى أن يشكل ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وبما يعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.