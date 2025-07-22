الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة فيلم رعب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في قطاع غزة".

وقال جوتيريش، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "أهوال غزة لا مثيل لها في التاريخ الحديث"، واصفًا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "فيلم رعب"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية... حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 20 يوليو، تسببت الحرب على غزة في استشهاد نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.