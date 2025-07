وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بانسحاب واشنطن من اليونيسكو: يعزز حقنا في المعاملة العادلة

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن «تلك الخطوة الضرورية تعزز العدالة، وحق بلاده في معاملة عادلة ضمن منظومة الأمم المتحدة».

وادعى أن «حق بلاده في المعاملة الأممية العادلة انتهك بسبب التسييس في هذا المجال»، مضيفًا: «يجب وضع حدٍّ لاستهداف إسرائيل من قِبَل الدول الأعضاء، في هذه المنظمة، وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى».

وتوجه بالشكر إلى «الولايات المتحدة على دعمها المعنوي، لا سيما في الساحة متعددة الأطراف التي تعاني من التمييز ضد إسرائيل»، وفقًا لمزاعمه.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بسبب ما تعتبره واشنطن «تحيزا ضد إسرائيل»، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة.

وستكون هذه المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تتخذ من باريس مقرا لها، والثانية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وانسحب ترامب بالفعل من المنظمة خلال فترة ولايته الأولى، ثم عادت الولايات المتحدة بعد غياب خمس سنوات، عندما تقدمت إدارة بايدن بطلب للانضمام مجددا.

ومن المقرر أن يدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر 2026.

