رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن تحمل الصور الواردة من غزة

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوتها إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بحرية وأمان وسرعة.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، على ضرورة تجنب استهداف المدنيين، قائلة إن الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.

وأشارت إلى ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني، مضيفة: «لقد عانى المدنيون في غزة كثيرًا، ولفترة طويلة، يجب أن يتوقف هذا الآن، وعلى إسرائيل أن تفي بوعودها».

Civilians cannot be targets. Never.



The images from Gaza are unbearable.



The EU reiterates its call for the free, safe and swift flow of humanitarian aid.



And for the full respect of international and humanitarian law.



Civilians in Gaza have suffered too much, for too long.… https://t.co/VhaKxUXka0