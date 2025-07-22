• السلطات اليونانية طلبت إبقاء الإسرائيليين في السفينة التي جلبتهم إلى جزيرة "سيروس" حتى تفرّق المظاهرة

وجد مئات السياح الإسرائيليين الذين وصلوا، الثلاثاء، على ظهر سفينة إلى ميناء "سيروس" في اليونان أنفسهم أمام متظاهرين ضد الحرب على غزة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عشرات اليونانيين المؤيدين لفلسطين وهم يرفعون علما فلسطينيا ضخما في الميناء، بينما كان مئات الإسرائيليين على ظهر السفينة يرفعون علم إسرائيل.

وأفادت القناة "12" العبرية الخاصة بـ"وصول سفينة كراون إيريس العملاقة التابعة لشركة مانو شيبينغ إلى ميناء سيروس في اليونان، واستقبلها مئات المتظاهرين الذين رفعوا علمًا فلسطينيًا ضخمًا وهتفوا ضد إسرائيل وضد استمرار القتال في قطاع غزة".

وأضافت: "كانت هذه مظاهرة مُخطط لها، وكانت السلطات المحلية على علمٍ مُسبق بها وتم نشر العديد من قوات الأمن في المنطقة".

وتابعت: "كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي: رفع سكان سيروس قبضاتهم تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة".

وأشارت إلى أن "المتظاهرين لم يُعجبهم وجود السفينة الإسرائيلية في اليونان، وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه من غير المقبول أن يستمر استقبال السياح الإسرائيليين هنا بينما يعاني الفلسطينيون في القطاع".

ونقلت الصحيفة عن إدارة السفينة: "كما هو الحال في عدة أماكن في أوروبا، تشهد جزيرة سيروس اليوم مظاهرة لعشرات المؤيدين للفلسطينيين. نحن على اتصال بالسلطات المحلية، ونتيجةً لذلك، هناك تأخير طفيف في إنزال الركاب".

ومن جانبها، لفتت هيئة البث العبرية الرسمية إلى أن السلطات اليونانية طلبت إبقاء الإسرائيليين في السفينة حتى تفرّق المظاهرة.

وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، تنتظم عدة عواصم أوروبية احتجاجات شعبية دورية تطالب بوقف الحرب وإنهاء الحصار على القطاع الفلسطيني.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.