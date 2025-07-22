وزير الدفاع التركي: الصناعات الدفاعية الحديثة تقوي جيشنا وتعزز اقتصادنا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن الأنظمة الوطنية الحديثة في الصناعات الدفاعية تقوي الجيش وتعزز اقتصاد البلاد ونفوذها دوليا.

وفي كلمته خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" في إسطنبول، أعرب غولر عن أمله في أن يعود هذا المعرض، الذي يُعدّ من أكبر المعارض الدولية في مجال الصناعات الدفاعية، بالنفع على تركيا والدول الصديقة والحليفة والشركات العارضة.

وأشار إلى أن "الدفاع والأمن كانا من أهم أولويات الدول، ومع تزايد تعقيد وغموض التطورات الأمنية، يُعد امتلاك قوات مسلحة حديثة وقوية وصناعة دفاعية متطورة من أهم الأدوات لإرساء السلام والاستقرار الدائمين".

وأكد على الأهمية الحيوية للصناعات الدفاعية، واعتبرها "جزءا لا يتجزأ من وجود الأمة".

وأوضح أن القيادة القوية للرئيس رجب طيب أردوغان مكَّنت البلاد من اكتساب قدرات غير مسبوقة في مجال الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن صناعات الدفاع التركية، بمؤسساتها العامة وشركاتها الخاصة وجميع أصحاب المصلحة فيها، "تُمثل قوة عظمى، وتتمتع بنفوذ عالمي من خلال منظومتها المتكاملة".

وأضاف: "لا شك أن الأنظمة المحلية والوطنية الأصيلة والمبتكرة والحديثة لصناعتنا الدفاعية تعزز جيشنا المجيد، وتقدم إسهامات كبيرة لاقتصادنا، وتعزز نفوذ بلدنا على الساحة الدولية".

وأردف: "في وقت حساس يشهد فيه العالم مخاوف أمنية كبيرة، تُعدّ تركيا من الدول التي تبادر بأكبر قدر من أجل حماية منظومة الأمن الدولي".

وأوضح غولر أن المعرض لهذا العام صمِّم للإسهام في السلام العالمي من خلال عرض ومشاركة قدرات الدول والشركات المشاركة، وأن هدفه هو جمع المصنّعين والعملاء في بيئة واحدة.

ويُقام المعرض، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو في مركز إسطنبول للمعارض.