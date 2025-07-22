حماس: المجاعة في غزة دخلت مراحل خطيرة وغير مسبوقة

قالت حركة حماس، إن المجاعة في قطاع غزّة دخلت مراحل خطيرة وغير مسبوقة، بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق التام، واستشهاد نحو 100 مدني، منهم 80 طفلًا، جراء سياسة التجويع وسوء التغذية.

وأضافت في بيان، أن هناك 1000 شهيد من المجوّعين قتلهم الاحتلال رصاص الاحتلال على أبواب نقاط التحكّم بالمساعدات.

وأشارت إلى أن العالم يراقب هذه المأساة الإنسانية التي يديرها الاحتلال دون أن يحرّك ساكنًا.

وذكرت حماس: «نستغرب الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي، ونؤكّد أن ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان».

وتابعت: «هذا الصمت المطبق يُخيّب آمال شعبنا المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع مجرم الحرب نتنياهو على المضيّ في سياسة التجويع والإبادة ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة».

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني يُجوَّع ويُعطَّش، مشيرة إلى عدم إدخال المساعدات في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع.

وعبرت حماس عن استهجانها لعدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر 2023، وطالبت بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا.

وطالبت الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الإسرائيليين، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزل هذا الكيان ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.