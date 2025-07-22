زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد في إسطنبول الأربعاء المقبل.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، أبلغه بذلك، وإنه يجري التحضير لعملية تبادل جديدة للأسرى.

ولم يصدر في البداية أي تأكيد رسمي من قبل الجانب الروسي بشأن المحادثات الجديدة، رغم أن موسكو كانت تدفع منذ فترة لتحديد موعد جديد في إسطنبول.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، أن الخميس المقبل هو موعد جولة المفاوضات الجديدة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للدبلوماسيين في كييف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن المحادثات التفصيلية بشأن وقف إطلاق النار ليست مدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن الاجتماع يجب أن يركز بدلا من ذلك على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين اختطفتهم روسيا، بالإضافة إلى التحضير لعقد اجتماع على المستوى الرئاسي.

وقال زيلينسكي، موضحا إصراره على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "نحن بحاجة إلى المزيد من الزخم في المفاوضات لإنهاء الحرب".

وأكد زيلينسكي أنه لا يمكن توقع نتائج إلا من خلال مناقشات على أعلى مستوى.

وفي منتصف مايو الماضي، توجه زيلينسكي بالفعل إلى تركيا على أمل عقد اجتماع مع بوتين، ولكن دون جدوى.

ورفض الكرملين حتى الآن إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين، مؤكدا أن مثل هذه المحادثات يجب أن يجري إعدادها بشكل جيد مسبقا حتى تسفر عن نتائج ملموسة.