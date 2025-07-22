 موقع عبري: الجيش يخطط لعملية عسكرية جنوب سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 11:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

موقع عبري: الجيش يخطط لعملية عسكرية جنوب سوريا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 11:51 ص

أفاد تقرير نشره موقع "واللا" العبري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية واسعة في الأراضي التي يحتلها في جنوب سوريا، وذلك بادعاء انطلاق هجمات محتملة من هذه المنطقة، ومشابهة لهجمات حماس في 7 أكتوبر، ضد مستوطنات في هضبة الجولان المحتلة ومواقع ودوريات للجيش الإسرائيلي، ينفذها "ناشطو الجهاد العالمي والبدو".

وأضاف "واللا" أنه في الجيش الإسرائيلي "يتزايد التخوف من محاولة خلايا إيرانية التوغل إلى المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية من أجل تنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بواسطة توغل مسلحين بمركبات "بيك آب"، بشكل مشابه لهجمات على مؤسسات الحكم التابعة لبشار الأسد في السنوات التي سبقت سقوط قسم من المناطق التي كانت تحت سيطرته".

وأشار التقرير إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") والوحدة 504 لتفعيل عملاء "عززت عملياتها في هذه المنطقة مؤخرا، بواسطة اعتقالات في القرى السورية، التي نُشر عن بعضها في وسائل الإعلام".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك