سنغافورة تقترح التركيز على الذكاء الاصطناعي والعلوم ضمن خطة التعليم الخمسية الجديدة لرابطة آسيان

حددت سنغافورة الذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتنمية الشاملة للطلاب، باعتبارها مجالات تركيز رئيسية لأنظمة التعليم في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ضمن خطة عمل تعليمية جديدة مدتها خمس سنوات.

وأطلق وزير التعليم السنغافوري ديزموند لي، اليوم الأربعاء، إلى جانب وزراء التعليم الآخرين في رابطة آسيان، خطة عمل الرابطة بشأن التعليم للفترة من 2026 إلى 2030، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقال لي، خلال حديثه في الاجتماع الـ 14 لوزراء التعليم في رابطة آسيان، الذي عُقد في فندق شانجريلا، إن "خطة العمل تعكس التزامنا المشترك بأن تظل أنظمة التعليم مستجيبة للتطورات العالمية والتكنولوجية، مع تعزيز الوصول العادل إلى التعليم الجيد، ودعم حسن رعاية الطلاب، وتعزيز الروابط الإقليمية."