الصحة تقدم أكثر من 13 ألف خدمة طبية مجانية للمصطافين بالمدن الساحلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تكثيف تواجدها الطبي خلال موسم الصيف الحالي، من خلال تقديم أكثر من 13 ألف خدمة طبية مجانية للمصطافين والزائرين بالمدن الساحلية، وذلك ضمن خطة شاملة لتأمين المصايف وتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ17 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل، تتمركز في أماكن تجمعات المصطافين بسبع محافظات ساحلية هي: مطروح، الإسكندرية، السويس، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه العيادات تقدم حزمة متكاملة من الخدمات بالمجان، تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وخدمات الطوارئ والإسعافات الأولية، وصرف الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الإحالة لأقرب مستشفى مركزي أو عام في الحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا أو جراحيًا متقدمًا.

وكشف المتحدث الرسمي أن العيادات المتنقلة نجحت حتى الآن في تقديم الخدمة لـ5300 مريض، بإجمالي 13,832 خدمة طبية، مؤكدًا استمرار عمل هذه الوحدات طوال فترة الصيف لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وتحرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية استباقية شاملة لتغطية المناطق الساحلية خلال أشهر الإجازات، عبر نشر الوحدات العلاجية المتنقلة في النقاط الأكثر كثافة، بهدف سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير مظلة وقائية متكاملة تحمي أرواح المترددين على الشواطئ، مما يعكس الجاهزية العالية للمنظومة الصحية في التعامل مع أي طوارئ بكفاءة وفعالية.