رئيس جامعة أسيوط: نحرص على توفير الدعم الكامل للمواهب الرياضية

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال حرصه الكامل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب الرياضية المتميزة من الطلاب أو من المنتسبين لأسرة الجامعة بمختلف المجالات.

وهنأ رئيس الجامعة، في تصريح، اليوم الخميس، منتخب السيدات للكرة الشاطئية لنجاح فريقه بقيادة مدربه كابتن مصطفى عبد العال أحد أبناء الجامعة - الذي يعمل إخصائيا رياضيا بإدارة النشاط الرياضي في الإدارة العامة لرعاية الشباب - في حصد المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية في بطولة دورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.

وأشار إلى أن ذلك الفوز يعد فخرا للجامعة التي لم تبخل في تسخير كافة إمكانياتها في السعي لاكتشاف المواهب والعناصر الرياضية، وتشجيع العناصر المتميزة على المضي قدماً في إحراز السبق والتفوق في كافة المحافل الرياضية .