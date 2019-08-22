طرابزون وفينورد ومالمو على مشارف الصعود لدور المجموعات بالدوري الأوروبي

بات طرابزون سبور التركي على مشارف التأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي ، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على مضيفه آيك أثينا اليوناني اليوم الخميس في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتقدم آيك مبكرا بهدف حمل توقيع ماركو ليفايا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتقمص الغاني كاليب أوكوبان دور البطولة في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة طرابزون في الدقائق 29 و44 و70.

وأصبح يكفي طرابزون الخسارة بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه يوم الخميس القادم لحجز مقعده في دور المجموعات في البطولة، فيما باتت مهمة آيك شبه مستحيلة للصعود إلى الدور المقبل.

ووضع فينورد روتردام الهولندي قدما في مرحلة المجموعات بفوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه هبوعيل بئر السبع الكيان الصهيوني.

وافتتح سام لارسون التسجيل لفينورد في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله ليروي فير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و78.

وفاز مالمو السويدي 3 / صفر على ضيفه بني يهوذا الإسرائيلي، ليقترب أيضا من الصعود لدور المجموعات، فيما تغلب إف سي أستانا الكازاخي بالنتيجة ذاتها على ضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس، وكوبنهاجن الدنماركي على ضيفه ريجا اللاتفي 3 / 1، وأفان أكاديمي الأرميني على ضيفه أف 91 ديديلانجي اللوكسمبورجي 2 / 1.

وتعادل لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف مع ضيفه ماريبور السلوفيني، وبنفس النتيجة تعادل ليجيا وارسو البولندي مع ضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وسدوفا الليتواني مع ضيفه فرينكفاروزي المجري.