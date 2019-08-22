زيلينسكي: روسيا يمكن أن تعود لمجموعة السبع الكبرى إذا أوقفت عدوانها ضد أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا يمكن أن تعود إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فقط في حالة توقفها عن أعمالها التي وصفها بأنها عدوان ضد أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي -في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "إن عودة شبه جزيرة القرم المحتلة، وتوقف العمليات العسكرية في دونباس، وإطلاق سراح أكثر من 100 معتقل سياسي والبحارة الأوكرانيين الذين احتجزهم الكرملين، ستكون إشارات جادة وحقيقية للعالم باستعداد روسيا لأخذ مكانتها مجددا في أجندة الدبلوماسية الرفيعة".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للدول التي تدعم بلاده في تأكيد سيادتها الإقليمية وسلامة أراضيها.

يُشار إلى أن الاتحاد الروسي خرج من مجموعة الدول الثماني القديمة بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم لها عام 2014 وفرضت جميع الدول الأعضاء -بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة- عقوبات ضد موسكو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الثلاثاء إنه قد يقترح إتاحة الفرصة لروسيا للعودة لمجموعة الثماني إذا تولت الولايات المتحدة رئاسة المجموعة العام المقبل.

وبعد ذلك صرح مصدر بالإدارة الأمريكية بأن ترامب اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة روسيا للمجموعة العام المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجرياه يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا السبت المقبل.

يُشار إلى أن عدداً من دول مجموعة السبع دعوا منذ عام 2014 إلى إعادة روسيا إلى المجموعة إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ربطت ذلك بحل الأزمة في أوكرانيا.