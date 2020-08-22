أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح النافورة، أمسية صيفية راقية، غرد خلالها النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بباقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التي حققت جماهيرية واسعة، حيث ظهر مكتمل اللياقة الفنية وبطبقاته الصوتية المتفردة، تغني لعبة الأيام، بتلوموني ليه، وحياتك يا حبيبى الوسية، يا حبيبي، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية.

وسبق صعود الحلو لخشبة المسرح مباراة فنية بين الآلات الموسيقية وأصوات كل من سارة سحاب، وآيات فاروق، حيث عزف على آلة الناي الدكتور نبيل برجاس لحن زينة للموسيقار محمد عبد الوهاب.

وقدمت الفرقة أغنية "اسمع قلبي" من ألحان حليم الرومي، تلاها معزوفة موسيقية على آلة التشيلو أداها محمود بدير.

كما قدمت المطربة الشابة سارة عددًا من الأعمال هي ماليش أمل، وتخونوه، بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذي قدم باقتدار عدد من الصولوهات.

وانتزعت نجمة الأوبرا آيات فاروق الاعجاب بأغنية أنا بعشق البحر، واه لو تعرف لنجاة بمشاركة عازف الكى بورد أحمد النجار، تلاها موسيقى انت عمري بمصاحبة نادر أنيس على آلة الكمان.