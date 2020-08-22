الكاظمي: جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب أهل البصرة

حذر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، من أن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين.

وقال الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة مساء اليوم إن "وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها، وإن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين".

وأضاف الكاظمي: "يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة وأن السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر".

وشدد الكاظمي: "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".

وتابع رئيس الوزراء العراقي: "الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه ولا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق ومن يخطئ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية، ولا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".

وخاطب الكاظمي، القيادات الأمنية قائلا: "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت ونرفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل مساء اليوم السبت إلى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا بعد ساعات قليلة من وصوله إلى بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.