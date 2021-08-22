دينا تنفي تجسيدها دور السيدة زينب في مسلسل جديد

نشرت الفنانة دينا، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي ترقص على الأغنية الجديدة للمطربة أنغام، "ونفضل نرقص"، وهو الفيديو الذي لاقي إعجاب أنغام، وعلقت عليه قائلة: "قمر يا دينا".

وتزامن نشر الفيديو مع الشائعات التي تعرضت لها دينا مؤخرا، بعد نشر صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "السيدة زينب"، والتي ظهرت فيها مرتدية عباءة بيضاء وحجاب، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنها ارتدت الحجاب، وأشاع البعض اعتزالها الفن.

لكن دينا حرصت على توضيح حقيقة الصورة، نافية صحة كل الشائعات التي تعرضت لها في هذا الشأن، ومنها أنها تلعب دور "السيدة زينب".

يذكر أن مسلسل" السيدة زينب" من إخراج محمد النقلي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.