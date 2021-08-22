ميركل تعتزم زيارة كييف لإجراء محادثات حول الصراع الروسي الأوكراني

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة كييف في وقت لاحق اليوم الأحد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يومين من مناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

من المتوقع أن تتناول ميركل خلال المحادثات عدم إحراز تقدم يذكر في تنفيذ بروتوكول مينسك، خطة السلام التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 بوساطة فرنسية ألمانية.

وتقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك"، القريبتين من الحدود الروسية، منذ عام 2014. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ بداية الصراع.

كما أنه من المقرر أن يكون خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 شبه المكتمل، مشروع روسي ألماني مشترك ونقطة خلاف أخرى بين روسيا وأوكرانيا، على جدول المحادثات.

وتعمل ألمانيا على ضمان أن تستمر أوكرانيا في كونها محطة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا وتحصيل رسوم مقابل ذلك. وحتى الآن، فإن عقد روسيا مع أوكرانيا ساري المفعول حتى عام 2024.

وأكدت ميركل خلال زيارتها لموسكو يوم الجمعة أن خط الأنابيب هو مشروع اقتصادي لتأمين الطاقة لأوروبا.

وقالت أيضا إن ألمانيا ملتزمة بوحدة أراضي أوكرانيا ولا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم على البحر الأسود في عام 2014.

ومن المقرر أن تضع ميركل في أعقاب وصولها كييف إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بعد 80 عامًا من غزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي.

كما ستحيي ذكرى قتلى ثورة أوكرانيا عام 2014 في ساحة "ميدان"، التي أطاحت بالرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وتلقت أوكرانيا قبل زيارة ميركل 5ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مضاد لكوفيد-19 من ألمانيا.

وقالت البعثة الألمانية في كييف إن السفيرة الألمانية أنكا فيلدوسن سلمت يوم السبت الجرعات التي تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين يورو (2ر7 مليون دولار) إلى وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو.

ووعدت ميركل زيلينسكي بتقديم مساعدة فورية لمكافحة الجائحة لأن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى مساعدة من الخارج، وفقا لبيان السفارة.

وقال البيان إنه منذ بداية الجائحة قدمت ألمانيا أجهزة تنفس وكمامات ومعدات طبية لأوكرانيا بقيمة 76 مليون يورو، من بين أشياء أخرى.

وفقًا للأرقام الرسمية ، تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين شخص في البلاد بشكل كامل حتى الآن، ويمثل هذا حوالي 9 % من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة السكان مرارا بالحصول على التطعيم، لكن وفقًا للدراسات الاستقصائية، فإن حوالي 50 % من الأوكرانيين لا يريدون التطعيم.