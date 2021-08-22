وفد عراقي يزور تركيا مطلع الشهر المقبل لاستكمال مباحثات المياه

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، عن أن وفداً عراقياً سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل لاستكمال مباحثات المياه.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة علي راضي قوله، إن "العام الحالي يُعدّ عاماً شحيحاً بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%، إضافة إلى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى".

ولفت إلى أنه "تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات".

وأشار المتحدث إلى "عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري ضمن ملف المياه، وأن هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى تركيا مطلع الشهر المقبل من أجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتوكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق".

وأكد أن "هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وأن زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجاً لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، ولقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية مع الجانب السوري بخصوص ملف المياه".

ولفت إلى أن "وفداً عراقياً سبق له أن زار تركيا في يونيو الماضي، بحث خلال زيارته تلك ملفات مهمة، وأطلع الوفد على مجموعة من المنشآت والخزين المائي في سد اليسو".

ولفت راضي إلى أن "هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق".