الولايات المتحدة وإسبانيا تتفقان على استخدام قواعد عسكرية لاستضافة لاجئين أفغان

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اتفقا على إمكانية استخدام قاعدتين عسكريتين في جنوب إسبانيا لاستقبال الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أنه خلال محادثة هاتفية استمرت 25 دقيقة الليلة الماضية، اتفق بايدن وسانشيز على إمكانية استخدام قاعدتي مورون بالقرب من إشبيلية وروتا بالقرب من كاديز للاجئين من أفغانستان حتى يتم ترتيب سفرهم إلى دول أخرى.

وقال سانشيز: "لقد أجريت للتو محادثة هادفة مع الرئيس جو بايدن تناولنا فيها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في أفغانستان والتعاون بين حكومتنا في إجلاء المواطنين من هذه الدولة".