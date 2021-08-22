الكاظمي يشيد بمواقف الكويت تجاه العراق وكل الدول العربية

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أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمواقف الكويت وبعطائها تجاه بلاده وكل الدول العربية.

وأكد الكاظمي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ورؤساء تحرير الصحف المحلية خلال زيارته للكويت، اليوم الأحد، احترام بلاده للقرارات الدولية وتنفيذها وكذلك الالتزام بالعلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف: "الكويت بالنسبة لنا دولة جارة وصديقة وهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطاءها تجاه العراق وكل الدول العربية".

وشدد على حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية لجذب المستثمر الكويتي.

وأضاف: "أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي وأنا شخصيا مكتبي مفتوح لأي مستثمر".