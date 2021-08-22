لبنان: تسجيل 1173 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 1135 مقيما و38 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 592 ألفا و156 حالة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها اليوم الأحد - تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 8011 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

وتلقى 846 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس التاجي أمس فيما تلقى 355 مواطنا الجرعة الثانية.