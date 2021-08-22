تدريبات إضافية لـ«سباعي» الأهلي

خاض رامي ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود وناصر ماهر وأليو ديانج، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في الدوري الممتاز.

وخاض السباعي فقرة خاصة للتصويب على المرمى والكرات العرضية، تحت إشراف سامي قمصان المدرب المساعد.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الأهلي، وبعدها خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية قبل أن يركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة.

ومنح المدير الفني للفريق راحة لثنائي الفريق أيمن أشرف وحسين الشحات، من المران الجماعي اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء غد الاثنين على ملعب التتش قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا للمباراة.

وحقق الأهلي الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.