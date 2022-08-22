زعيم المعارضة الكينية يطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا

تقدّم زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا، الذي مني بخسارة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي .

وقال أحد محامي أودينجا، في تصريح أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، اليوم الاثنين، إن الالتماس إلى المحكمة العليا تم تقديمه عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يسلم أودينجا نسخا مطبوعة من الالتماس قريبا، وسيكون أمام المحكمة 14 يوما لإصدار حكم بهذا الشأن.

وأُعلن في وقت سابق، فوز نائب الرئيس الكيني ويليام روتو في الانتخابات السلمية التي تحولت إلى فوضوية في الدقائق الأخيرة التي سبقت الإعلان عندما انقسمت مفوضية الانتخابات؛ وقال غالبية رؤساء اللجان إنهم لا يستطيعون دعم النتائج.

ولم يتحدث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي دعم منافسه السابق وزعيم المعارضة أودينجا ضد نائبه روتو، علنا منذ أن أدلى بصوته، كما أن المتحدثة باسمه لم تقدم أي إجابة عندما تم سؤالها بشأن موعد الإدلاء ببيان.