أعلنت بورصة موسكو، اليوم الإثنين، أن المركز الوطني للمقاصة سيتوقف عن قبول الدولار الأمريكي كضمان للمعاملات ذات الأمان الجزئي.

وذكرت البورصة الروسية عبر موقعها الإلكتروني بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن تلك القيود ستفرض على أسواق العملات والمعادن الثمينة والأسهم والودائع.

وتبلغ حصة الدولار الأمريكي المقبولة كضمان على أسواق العملات والمعادن الثمينة والأسهم والودائع 25% خلال الوقت الراهن.

يذكر أن النائب الأول لمحافظ بنك روسيا فلاديمير تشيستيوخين، لم يستبعد في وقت سابق مخاطر فرض عقوبات على المركز الوطني للمقاصة.

ففي يونيو الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي الأوراق المالية الأجنبية للمقيمين الروس في مستودع التسوية الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 6 تريليونات روبل روسي، ما أدى إلى إبعاد المستثمرين الروس عن أوراقهم المالية الأجنبية الموضوعة في هيكل بورصة موسكو.

وكان بإمكان المستثمرين الروس الوصول إلى أكثر من 1650 ورقة مالية لشركات دولية معظمها أمريكية قبل القيود.