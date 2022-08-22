القبض على طبيب متهم بالتحرش بسيدة داخل عيادته في الدقي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طبيب عظام لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء جلسة علاجية داخل عيادته بدائرة قسم شرطة الدقي.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل يفيد تعرضها للتحرش الجنسي على يد طبيب عظام داخل عيادته الكائنة بدائرة القسم، وأضافت المبلغة أنه أثناء تواجدها داخل عيادة المشكو في حقه لعمل جلسة علاجية قام المتهم بملامسة أجزاء حساسه من جسدها.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المشكو فى حقه، واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.