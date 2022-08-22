إقالة رئيسة الأرصاد الجوية بالمجر بسبب تنبؤات خاطئة تسببت في إلغاء عرض العاب نارية

أقيلت رئيسة هيئة الارصاد الجوية في المجر ونائبها من منصبهما اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إم.تي.إي"، فيما ذكرت شخصيات من المعارضة أن قرار الإقالة يرجع إلى تنبؤات جوية خاطئة تسببت في الغاء عرض وطني للألعاب النارية.

ولم يكشف وزير التكنولوجيا والصناعة لازلو بالكوفيتش عن أسباب إقالة كورنيليا راديتش رئيسة هيئة الأرصاد الجوية ونائبها جيولا هورفاث من منصبهما.

ولكن الإقالة جاءت بعد الغاء عرض العاب نارية كان مزمعا أول أمس السبت احتفالا بعيد القديس ستيفان الوطني في المجر، بسبب تنبؤات جوية بشأن احتمال هبوب عواصف عاتية بنسبة 75 إلى 80 بالمئة.

ولكن العواصف المنتظرة لم تهب، مما دفع مصادر اعلامية مقربة من الحكومة الشعبوية إلى الاعلان أن الالعاب النارية الغيت بسبب معلومات "خاطئة".

ويذكر أنه في عام 2006، لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرين عندما هبت عاصفة قوية وشاع الذعر خلال عرض للالعاب النارية يوم 20 آب/أغسطس في العاصمة المجرية بودابست. وكان قرابة مليون ونصف المليون شخص قد حضروا لمشاهدة الحدث ذلك العام.

ومنذ ذلك الحين، تعتمد الحكومة على تنبؤات الأرصاد الجوية لاتخاذ القرار بشأن المضى قدما في إقامة عرض الألعاب النارية أو الغائه.