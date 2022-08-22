تراجعت أسعار الذهب 12 جنيها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، متأثر بهبوط عالمي للمعدن الأصفر تجاوز الـ1% في أولى تداولات الأسبوع.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1065 جنيها، مقارنة بـ1077 جنيها في آخر تعاملات يوم الجمعة قبل إغلاق التداول للأجازة الأسبوعية، وفق نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر عيار 24 مسجلا 1219 جنيها مقارنة بـ1231 جنيها، كما هبط سعر عيار 18 مسجلا 911 جنيها مقارنة بـ923 جنيها، كما خسر الجنيه الذهب 96 جنيها ليسجل 8520 جنيها.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب في سادس جلسة على التوالي، متأثر بارتفاع مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يوجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار فكلما زادت قوة الدولار أمام العملات الأخرى، وارتفعت عوائد سندات الخزانة يفقد المستثمرون شهيتهم في شراء الذهب الذي يعتبر مخزون للقيمة فقط ولايدر أي فائدة.

وتراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% ليسجل 1728 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة بنسبة 1.16% لتسجل 1742 دولار للأوقية، وفقا لبلومبيرج.