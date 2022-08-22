شوبير: إدارة الأهلي قالت لـ سواريش «كمل وجرب احنا في ضهرك»

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الإثنين، موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، واللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري.

وخسر الأهلي رسميًا أمس الأحد، المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بعد تعادله السلبي أمام الإسماعيلي.

وأقترب الزمالك من التتويج بدرع الدوري، حيث يحتاج الفريق الأبيض عندما يواجه الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء 3 نقاط فقط لإعلانه بطلا رسميا للمسابقة المحلية.

وقال شوبير خلال برنامجه على محطة راديو (أون سبورت):" الأهلي يسير في الطريق الصحيح بملف الصفقات الجديدة، النادي نجح في التعاقد مع مدافع، ولايزال يبحث عن لاعب خط وسط وجناح أيمن وأيسر ومهاجم قوي".

وأَضاف:" إدارة الأهلي لن تعلن سوى عن صفقة أجنبية واحدة بعد رحيل بدر بانون لقطر، وبقية الصفقات الأجنبية سيتم الإعلان عنها بعد رحيل الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني".

وتابع:" الأهلي ينتظر وصول عروض للاعبان لرحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الجاري"."

وأكمل:" ليس لدي معلومات كافية، ولكن ما أعرفه أن الأهلي أنهى التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي جدًا، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبًا".

وأتم:" إدارة الأهلي قامت بتدعيم سواريش بعد مباراة الإسماعيلي، وأبلغته كمل وجرب واحنا في ظهرك".