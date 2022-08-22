ضبط متهمين بتصنيع مخدر الاستروكس بالقاهرة

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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين متهمين بتصنيع مخدر الاستروكس بالقاهرة.

وتوصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2٫800 كيلو، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، أدوات ومواد التصنيع).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وباقى المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تصنيع المواد المخدرة وترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.