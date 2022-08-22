الإسكندرية السينمائي يكرم النجمة الفرنسية ماريان بورجو

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو تقديرا لعطائها الكبير للسينما المتوسطية والعالمية، وذلك خلال الدورة ال٣٨ التي تقام في الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر المقبل، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة، وتقام تحت رعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتكريم النجمة الفرنسية سيكون في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الاسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وحشد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

يشار إلى أن النجمة الفرنسية ماريان بورجو حصلت علي العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية مختلفة، وتعمل في مجال السينما وصناعة الافلام منذ منتصف ستينات القرن الماضي، كما عملت بورجو في العديد من دول العالم منها فرنسا وانجلترا وأمريكا وألمانيا والهند.

وبدأت بورجو مشوارها في التمثيل بمسلسل "اتهام " حيث قامت بدور البطولة، وحصلت على العديد من الإشادات النقدية داخل وخارج فرنسا كما رشحت لجوائز البافتا عن أفلام "الطلاق" ، " أميرة صغيرة" ، "الهوية السمراء"، " صور" و "تمنّ لي حظا طيبا"، وعملت مع العديد من الأسماء الكبرى في عالم الإخراج مثل روبرت وايس وجيمس ايفوري وساندي وايت لو، وتعمل حاليا كمستشار فني لعدد من المهرجانات السينمائية بالهند، بينما حازت على تكريم "إنجاز العمر " من مهرجان راجستان السينمائي كما حصلت على جائزة غاندي للسلام.