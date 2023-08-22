رئيس جنوب إفريقيا: بريكس منصة مهمة لتطوير التعاون بين دول المجموعة

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أهمية مجموعة بريكس، مشددًا على أنها تستهدف تعزيز التعاون بين الحكومات، وتوسيع التعاون بين الناس والشعوب ودول المجموعة والدول الأخرى.



ولفت خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، إلى تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس، والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية، وكذلك الأعمال في المجال الرياضي.



وأضاف: «مجلس الأعمال في بريكس، يعد منصة مهمة ومتطورة لتطوير التعاون بين دول التجمع، والتغيرات التي تحدث في اقتصادات بريكس خلال السنوات العشر الأخيرة، أثرت إلى حد بعيد على التغيرات في الاقتصاد العالمي».



وتابع رامافوزا: «نحن معا في دول بريكس نشكل 25% من الاقتصاد على مستوى العالم، و20% من التجارة العالمية، وفيها أكثر من 40% من سكان العالم، وهذه الدول الخمسة تشكل إلى حد بعيد جوانب مختلفة من الحياة في العالم».





