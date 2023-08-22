قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إن العالم يعاني من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية ومن قبل جائحة كوفيد 19، لا سيما على صعيد الطاقة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة حوالي 75 % قياسا بالأعوام الماضية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «KWN Trending» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، أن الدولة تولي الصناعة اهتماما بالغا خلال الآونة الأخيرة، بالتزامن مع الانتهاء من تحديث البنية التحتية ومشروعة شبكات الطرق والمحاور التي تمثل دفعة قوية في سبيل تشجيع وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى توطين العديد من الشركات العالمية صناعتها داخل مصر من خلال إنشاء عدد كبير للغاية من المشروعات العملاقة الواعدة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، معقبا: «لدينا مؤشرات قوية للغاية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمة».

ولفت إلى موافقة الحكومة على منح رخص التشغيل والسجلات الصناعية لحوالي 94% من الطلبات المقدمة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، قائلا: «رخص التشغيل التي كانت تتطلب سنة تنتهي خلال 20 يوما وفق منظومة إجراءات كاملة تشمل الحماية المدنية والبيئة والمرافق والاشتراطات الفنية».

كما أشار إلى إمكانية الحصول على رخص إنشاء المصانع بواسطة الإخطار، لافتا إلى حيازة المستثمر موافقة التشغيل والرخصة في غضون 4 أيام، معقبا: «حاليا يقدر المستثمر يفتح مصنعه في 4 أيام بفضل المنظومة الرقمية».

وأضاف أن الدولة تركز على تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات المحلية في الاقتصاد من خلال تقديم المساندة والدعم على غرار قوانين حماية المنافسة ووثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى التخارج من القطاعات الصناعية الرئيسة، موضحا أن الاستثمارات المحلية تمثل الركيزة الأساسية نحو جذب الاستثمار الأجنبي.