ميلان يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

افتتح فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بالفوز على مضيفه بولونيا 2 /صفر، مساء الاثنين، في المرحلة الأولى للمسابقة، والتي شهدت التعادل السلبي بين تورينو وضيفه كالياري.

وتقدم المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بهدف لميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليهيأها تيجاني ريندرز إلى جيرو الذي سدد كرة قوية في الشباك.

وأضاف الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 21 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى بولونيا.