استشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفسلطينية (وفا) عن مصادر طبية أن "معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء حيث وصلت جثثهم إلى مستشفى كمال عدوان، أشلاء متفحمة".

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن كذلك غارات مكثفة على محيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، بينما استهدفت غارات مماثلة منزلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا أيضا استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.

وكان ما لا يقل عن 25 مواطنا قتلوا عصر أمس الأربعاء، في سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء أمس إلى 51 إلى جانب عشرات الجرحى، بحسب وفا.