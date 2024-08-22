الخطوط الجوية الأمريكية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر مارس مع استمرار الحرب

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر مارس لتمديد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة.



قال متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية الأربعاء إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.



وذكرت الخطوط الجوية الأمريكية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 مارس.

وقامت الخطوط الجوية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".

ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر ابتداء من 31 أغسطس. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.

وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.

وفعل العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى الشيء نفسه، على الرغم من أن بعضها استأنف رحلاته في وقت لاحق.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية الإثنين أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى الإثنين بناء على "التحليل الأمني الحالي".