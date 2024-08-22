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حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 5:09 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 5:09 ص

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "تشريف" حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط حاملة مقاتلات حربية.

وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس": "وصلت "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تحمل الطائرات المقاتلات "إف-35اس" والمقاتلات F/A-18 Block III، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضافت: "يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) ، هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الأسطول المدمر (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (CVW-9)".

وكان قد أعلن البنتاغون في مطلع أغسطس عن إرسال حاملة الطائرات هذه إلى الشرق الأوسط.


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