حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "تشريف" حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط حاملة مقاتلات حربية.



وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس": "وصلت "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تحمل الطائرات المقاتلات "إف-35اس" والمقاتلات F/A-18 Block III، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".



وأضافت: "يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) ، هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الأسطول المدمر (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (CVW-9)".

وكان قد أعلن البنتاغون في مطلع أغسطس عن إرسال حاملة الطائرات هذه إلى الشرق الأوسط.