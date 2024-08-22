اليونسكو تدعم الدول العربية في تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث

شاركت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإقليمي بالقاهرة ومكتب الاتصال بجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري الثاني حول الحد من مخاطر الكوارث في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وركز الاجتماع على تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وتناول القضايا الرئيسية بما في ذلك مراقبة الكوارث الطبيعية، وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتحضيرات للمنتدى العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام في الكويت.

وشملت المناقشات المشاركة الإقليمية في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025 في جنيف، والذي سيستعرض التقدم العالمي في إطار الحد من مخاطر الكوارث.

وقدم الاجتماع البرنامج العربي للكوارث البحرية مع استعراض سبل دعم الدول العربية الأقل نموا ودولة فلسطين في التخفيف من مخاطر الكوارث.

وخلال الاجتماع الوزاري، أكدت الدكتورة سانز على الحاجة الملحة لتعزيز المعرفة بمخاطر الكوارث، والتأهب، وقدرة المجتمع على الصمود، لا سيما بالنظر إلى تزايد وتيرة وشدة المخاطر الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ.

وأكدت التزام اليونسكو بمساعدة الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث من خلال نهج اليونسكو المتعدد المخاطر والتخصصات.

كما سلطت الدكتورة سانز الضوء على جهود المنظمة للاستفادة من شبكتها من المراكز لبناء القدرات، وتوفير التوجيه السياسي، وإشراك الشباب في تعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث في جميع أنحاء المنطقة.