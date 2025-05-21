جيش الاحتلال: حماس ستدفع ثمن تعنتها

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن "حماس ستدفع ثمن تعنتها"، مهددا بمواجهتها بقوة نارية وتوسيع التوغل البري واحتلال المزيد من المناطق في قطاع غزة.

وأضاف زامير، خلال جولة أجراها داخل قطاع غزة: "حماس ستدفع ثمن تعنتها – ستواجه قوة نارية هائلة وسنوسع المناورة وسنقوم باحتلال مناطق أخرى وتطهير وتدمير البنى التحتية الإرهابية إلى أن يتم حسمها. ندافع عن أنفسنا ومن هذا المنطلق علينا الهجوم"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف: "تقف حماس أمام خيار واحد فقط وهو إخلاء سبيل مختطفينا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق سيعرف جيش الدفاع ملاءمة أعماله تناسبا مع ذلك"، حسبما نقل عنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وشدد على أن "جيش الدفاع يعمل باستمرار على ضوء قيمه وأخلاقه ملتزما بالقانون الدولي مع الحفاظ الصارم على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها. وأي مقولة تشكك أخلاقية أعمالنا القتالية ومقاتلينا لا أساس لها من الصحة".

وتزامن نشر تصريحات زامير مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب عدد من أعضاء الوفد التفاوضي من الدوحة، من بينهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش والمسؤول في جهاز الشاباك المعروف بالحرف "ميم"، واللذان يقودان الوفد الإسرائيلي في المفاوضات.

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف عاسور وقائد الفرقة 98 جاي ليفي وقادة ميدانيين آخرين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وتوجه زامير للفلسطينيين في قطاع غزة قائلا: "لسنا الذين أتوا بهذا الدمار عليكم، لسنا الذين بادروا بهذه الحرب، لسنا الذين نهبوا منكم الطعام والمأوى والمال، لسنا الذين يتسترون في المستشفيات والمدارس، بل هي قيادتكم التي تحتجز مختطفينا".