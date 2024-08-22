سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعا لتسريع العمل في مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة سير العمل في مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور. حضر الاجتماع المهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف في الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، وعلي يوسف، رئيس المدينة، والمهندس طارق علي حسن، مدير مشروع المواقف، وشيرين حسين، مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة العامة للمرور وبعض الإدارات المعنية بالمحافظة.

تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع. يتكون المشروع من موقفين: الأول مخصص لـ "محافظات" على طريق بني سويف/ دمو، والثاني لـ "مراكز" على طريق بني سويف/ الواسطى. يشتمل المشروع على ساحات انتظار للمركبات، ومناطق خدمية وإدارية تحتوي على محلات متعددة الأنشطة وأكشاك. ويربط بين الموقفين نفق مشاه أسفل مطلع محور عدلي منصور لتسهيل حركة المشاة.

كما ناقش السكرتير العام آليات تذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل في المشروع، ووافق على الإجراءات والخطوات المطلوبة لبدء أعمال إنشاء نفق المشاه. تم أيضًا دراسة المسارات المرورية المقترحة لتعديل الحركة في محيط الأعمال على الطرق الزراعي وطريق دمو، مع التأكيد على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد المسارات المقترحة وتنظيم الحركة على الطرق المحيطة بالمجمع، مع تحديد النقاط التي تحتاج إلى تعديلات لضمان الانسيابية المرورية وتفادي الاختناقات والزحام.

تم الاتفاق على استقرار تلك التعديلات وعرضها على السيد المحافظ لإقرارها والبدء في تنفيذها.