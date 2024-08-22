قاد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي المعار لقطر القطري، فريقه الجديد لتحقيق الانتصار الأول في الموسم الحالي من الدوري القطري، بالفوز على فريق الشمال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أحمد عبد القادر سجل الهدف الأول له مع فريق قطر المباراة الأولى، وهو هدف الفوز على حساب الشمال، بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

ووقع أحمد عبد القادر على الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني للمباراة، الدقيقة 46، بعدما استغل تمريرة مميزة في ظهر دفاعات فريق الشمال وسدد من لمسة واحدة كرة مباشرة في شباك الشمال.

كما حصل أحمد عبد القادر على ركلة جزاء في الدقيقة 74، بعد محاولة مراوغة أبعدها الدفاع باليد، ونفذها اللاعب الكونغولي بين مالانجو، وتصدى لها ببراعة السنغالي باباكار سيك، حارس مرمى الشمال.

وبهذا الفوز يرفع قطر رصيده للنقطة 3، ليقفر الفريق إلى المركز الـ7 بعدما كان في المركز الثاني عشر والأخير، فيما تجمد رصيد الشمال عند النقطة 3 في المركز الرابع.