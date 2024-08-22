اعتمد الحزب الديمقراطي الأمريكي، ترشيح كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر الوطني للحزب، لتنتقل بذلك الشعلة بشكل رسمي من يد بايدن إلى يد هاريس، التي تسعى لأن تكون أول سيدة أمريكية تتولى الرئاسة.

لم تكن هاريس حتى يوم 21 من الشهر الماضي مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية، لكن الانسحاب المفاجئ للرئيس بايدن دفع بها إلى الأمام لتكون ورقة الحزب في مواجهة ترامب.

وخلال تلك الفترة القصيرة، تمكنت هاريس من الحصول على دعم شعبي تمثل في حصدها قرابة 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي، وهو مبلغ مالي غير مسبوق. إلى جانب ذلك، فقد تلقت هاريس مساندة كبار الرموز السياسية، وبالأخص الرؤساء السابقين.

كارتر: انتظار عيد الميلاد المئوي والتصويت لهاريس

أعلن جيسون كارتر، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، اليوم (الأربعاء)، أن جده ينتظر بفارغ الصبر فرصة الإدلاء بصوته لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس هذا الخريف، رغم اقترابه من عيد ميلاده المائة.

ويتلقى كارتر، وهو ديمقراطي تولى فترة رئاسية واحدة بين عامي 1977 و1981، الرعاية في دار لرعاية المسنين منذ نحو 18 شهراً، وتأثر بشدة لفراق زوجته روزالين التي رحلت في العام الماضي. لكنه ما زال مهتماً ويريد أن يرى البلاد تطوي صفحة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وفقاً لما قاله الحفيد جيسون كارتر لشبكة إم إس إن بي سي.

وقال جيسون كارتر عن جده: "يتمتع بوعي كبير... في الآونة الأخيرة تحدثنا عن عيد ميلاده المائة، فقال: نعم، أنا متحمس لذلك، لكنني متحمس حقاً للتصويت لكامالا هاريس".

كلينتون: هاريس أفضل من تتولى رئاسة بلادنا

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عن فخره لانتمائه للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنه يدعم كامالا هاريس لرئاسة البلاد، وشدد على أن هاريس ستكون أفضل من يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، وفقاً لما نقله سكاي نيوز.

وقال كلينتون خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي: "ندعم بشدة كامالا هاريس وتيم والز لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهما صاحبا تاريخ كبير في إدارة شؤون البلاد".

أوباما: مستعدون للرئيسة هاريس

كما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما دعمه لهاريس، بوصفها تجربة مشابهة لتجربته في انتخابات عام 2008.

وقال باراك أوباما في خطاب حماسي ألقاه في المؤتمر الوطني: "إن أمريكا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدة للمنصب... إنها شخص أمضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم". وشدد على أن هاريس "شخص يراكم ويصغي إليكم وينهض كل يوم للنضال من أجلكم".

وأكد "نعم، يمكنها ذلك"، مستعيدا بذلك الشعار الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض قبل 16 عاماً وأدخله التاريخ كأول رئيس أسود للولايات المتحدة، وقد ردد الحضور الشعار وراءه مراراً.

وقبل خطابه، قالت زوجته ميشيل أوباما التي تتمتع بشعبية جارفة أيضاً أمام المؤتمر "ثمة شيء ساحر ورائع في الأجواء... إنها قوة الأمل المعدية" مؤكدة أن "الأمل يعود" وهو شعار ردده زوجها في حملته الانتخابية الظافرة الأولى في 2008.

يسلط الرؤساء الديمقراطيون السابقون توهجهم بعد الرئاسة على هاريس ويضعونها في موقع حاملة الشعلة بينما يسعى الحزب إلى تحديد وصقل رسالتها في حملة حاسمة، وفقاً لموقع أكسيوس.

وعلى النقيض من ذلك، فلا يبقى من الرؤساء الجمهوريين السابقين على قيد الحياة سوى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والذي لم يظهر أي دعم لترامب.